Koronavirüs aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? E- nabız aşı sorgulama
Koronavirüs aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Telefonlara indirilecek uygulama ile Sağlık Bakanlığı'nın aşı takibi kolaylaşacak. Peki, Koronavirüs aşı durumu sorgulama nasıl yapılır? E- nabız aşı sorgulama...
Koronavirüs aşı sorgulama e-Nabız nasıl yapılır? Korona virüs aşı sorgulama hakkında detaylar...
Koronavirüs aşı durumu sorgulama nasıl yapılır?
Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
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Kimler aşı olacak?
Öncelikli grup;
* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.
* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.
* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.
* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.