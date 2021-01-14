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Yaşam Koronavirüs aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? E- nabız aşı sorgulama
Yaşam

Koronavirüs aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? E- nabız aşı sorgulama

Koronavirüs aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Telefonlara indirilecek uygulama ile Sağlık Bakanlığı'nın aşı takibi kolaylaşacak. Peki, Koronavirüs aşı durumu sorgulama nasıl yapılır? E- nabız aşı sorgulama...

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:42:00 -
Koronavirüs aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? E- nabız aşı sorgulama

Koronavirüs aşı sorgulama e-Nabız nasıl yapılır? Korona virüs aşı sorgulama hakkında detaylar...

Koronavirüs aşı durumu sorgulama nasıl yapılır?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kimler aşı olacak?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

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