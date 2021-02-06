Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? e-Nabız aşı durumu sorgulama

Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşıda 4. sıraya geçildi. Yurt genelinde toplam 2.598.298 kişinin korona virüs aşısı olmasıyla beraber 75 yaş üstü vatandaşlar da aşılanmaya başlandı. Peki, Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir?

Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir?

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.