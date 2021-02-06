  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? e-Nabız aşı durumu sorgulama
Yaşam

Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? e-Nabız aşı durumu sorgulama

Koronavirüs aşı randevusu alma, oluşturma ekranı! E-nabız ve MHRS ile koronavirüs aşı çalışmaları devam ediyor. Peki, Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? e-Nabız aşı durumu sorgulama

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:29:00 -
Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir? e-Nabız aşı durumu sorgulama

Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşıda 4. sıraya geçildi. Yurt genelinde toplam 2.598.298 kişinin korona virüs aşısı olmasıyla beraber 75 yaş üstü vatandaşlar da aşılanmaya başlandı. Peki, Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir?

Koronavirüs aşı sırası nasıl öğrenilir?

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?
Yaşam

Tohma Köprüsü nerede? Tohma Köprüsü açıldı mı?

Tohma Köprüsü özelliği nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı Tohma Köprüsü’nün nerene olduğu merak ediliyo..
Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'
Gündem

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazak mevkidaşı ile Nursultan'da görüştü. Görüşme sonrası Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA..
Abdurrahman Dilipak: Depremden korunmanın en önemli yolu 'Kenevir'
Gündem

Abdurrahman Dilipak: Depremden korunmanın en önemli yolu 'Kenevir'

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Türkiye'deki deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay