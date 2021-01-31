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Yaşam Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Yaşam

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı merak edilen aşı takvimini yayınladı. Bu takvimdeki gruplara göre sırası gelenler aşı olabilecek. Peki Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-devlet şifresiyle e-nabız üzerinden koronavirüs randevusu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 00:49:00 -
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı sırası sorgulama korona virüs aşı sürecinin başlamasının ardından araştırılıyor. Yurt genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşıda 4. sıraya geçildi. Yurt genelinde toplam 1.938.182 kişinin korona virüs aşısı olmasıyla beraber 75 yaş üstü vatandaşlar da aşılanmaya başlandı. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Yurt genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarında kullanılan koronavirüs aşısı Birinci doz aşısını olan kişi sayısı bugün 1.716.708 kişi oldu. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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