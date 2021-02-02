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Yaşam Koronavirüs aşı randevusu alma e-Devlet ve MHRS ekranı
Yaşam

Koronavirüs aşı randevusu alma e-Devlet ve MHRS ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-devlet üzerinden alınmaya başladı. Covid-19 aşı randevuları MHRS üzerinden yapılmaktadır. İşte Koronavirüs aşı randevusu alma e-Devlet ve MHRS ekranı

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:41:00 -
Koronavirüs aşı randevusu alma e-Devlet ve MHRS ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? Sorusu aşı takviminde 4. sıraya geçilmesiyle gündemde. Sağlık çalışanlarının ardından, eczacılar, 80 yaş üzeri vatandaşlar ve son olarak 75 yaş üstü vatandaşlar aşılanmaya başladı.

Aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS e-nabız aşı randevu ekranı ile yeni yaş gruplarının aşılanması devam ediyor! Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor. Aşılama programı kapsamında dün Türkiye genelindeki 75 yaş üzerindeki vatandaşların randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılanmasına da başlandı.

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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