Koronanın merkezi ABD'de şiddetli deprem
Koronavirüs sebebiyle yıpranan ABD bu kez 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'nin Nevada eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Koronavirüs sebebiyle yıpranan ABD bu kez 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'nin Nevada eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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