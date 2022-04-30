Koronadan kurtulduk, Mehmet Ceyhan'dan kurtulamadık

Türkiye'de koronavirüsün bitme noktasına gelmesiyle gündemden iyice düşen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu kez de "gizemli hepatit" olarak adlandırılan hastalığa bel bağladı. Özellikle küçük çocuklarda görülen gizemli hepatitin Türkiye'de de görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu tablo çıkınca kayıtlarımıza baktım, 2 tane nedeni bilinmeyen ve servise yatacak kadar ağır seyreden hepatit vakası olmuş ama biz adenovirüsü şimdiye kadar sağlıklı bir çocuğun hepatitinde taramıyorduk" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs sürecinde adenovirüse karşı bağışıklık geliştirilmediğini söyleyen Ceyhan, maske çıkınca ağır seyreden tabloların çocuklarda da görülmeye başlandığını belirtti.