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Aktüel

Korona yasaklarının ardından, havalimanı açık araba sinemasına dönüştürüldü

Litvanya’da korona tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapanmasının ardından başkentte bulunan Vilnus Uluslararası Havalimanı’na açık araba sineması kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:06:01 -
Korona yasaklarının ardından, havalimanı açık araba sinemasına dönüştürüldü

Litvanya’da korona tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapanmasının ardından başkentte bulunan Vilnus Uluslararası Havalimanı’na açık araba sineması kuruldu.


Litvanya’da korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sinema salonları kapatılmıştı. Yetkililer, halkın sosyal hayatına devam edebilmesi için önemli bir adım attı. Başkent Visnus’ta bulunan uluslararası havalimanında araba sineması düzenlendi. Yabancılar için uçak park yerleri açılırken ve seyirciler için 5 katlı bir bina yüksekliğindeki en büyük ekran kuruldu. Terminalin önüne kurulan platforma yansıtılan filmler ile 200 aracın katılacağı araba sineması sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılıyor. İlk film gösteriminin 29 Nisan’da yapıldığı etkinlik Mayıs ayının sonuna kadar sürecek. Sosyal mesafe kuralı korunan etkinlikte sinemaseverler araçlarının içinde etkinliğin tadını çıkarıyor.

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