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Yaşam Korona yasakları ne zaman bitecek?
Yaşam

Korona yasakları ne zaman bitecek?

Korona yasakları ne zaman kalkacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama kararı uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, korona yasakları ne zaman bitecek? Koronavirüs yasakları 1 Şubat’ta bitecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:09:00 -
Korona yasakları ne zaman bitecek?

Koronavirüs yasakları son durum | 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan kararlarla ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını araştırıyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkar?

Korona yasakları ne zaman bitecek?

Milyonlarca kişi koronavirüs yasaklarının ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından yasakların vakaların düşmesiyle birlikte kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen ‘Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?’ sorusuna “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıkları" dedi.

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