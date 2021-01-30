Koronavirüs yasakları son durum | 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde alınan kararlarla ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını araştırıyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkar?

Korona yasakları ne zaman bitecek?

Milyonlarca kişi koronavirüs yasaklarının ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Ocak’ta yapılan kabine toplantısının ardından yasakların vakaların düşmesiyle birlikte kademeli olarak kaldırılacağını ifade etmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yöneltilen ‘Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?’ sorusuna “Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıkları" dedi.