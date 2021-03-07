Türkiye 1 Mart 2021 itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçti. Normalleşme adımları illere göre farklılık gösteriyor. Bazı illerde vaka sayısında düşüş yaşanırken bazı illerde artış söz konusu. Vatandaşlar illerinin çok yüksek riskli duruma gelmesi halinde hangi yasakların uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde korona yasaları uygulanacak?

Korona yasakları hangi illere gelecek? Kafelerin lokantaların kapacağı iller

İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrıldı. Çok yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları müşteri kabul etmiyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Ayrıca yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ila pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı. Bu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları da kalktı.

Turuncu renkle ifade edilen yani çok yüksek riskli illerin bazılarında rakamlar tırmanışa geçti. Hal böyle olunca bazı illerin renkleri değişebilir. İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Yalova, Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne’de vakalar bir hayli arttı. Şayet artış devam ederse bu illerin rengi kırmızı dönecek. Yüksek riskli illerde yeme-içme sektörü paket servis ve gel al servisi hizmeti sunuyor.