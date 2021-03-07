  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Korona yasakları hangi illere gelecek? Kafelerin lokantaların kapacağı iller
Yaşam

Korona yasakları hangi illere gelecek? Kafelerin lokantaların kapacağı iller

Hangi şehirlerde kafeler kapanacak? Koronavirüs salgınında illerdeki vaka sayılarına göre risk durumları belirlendi 1 Mart’ta açıklanan risk haritası 15 Mart’ta değişecek. Ancak bazı illerde vaka sayıları artmaya başladı. Bu sebeple vatandaşlar hangi şehirlerde yasakların yeniden uygulanacağını araştırmaya başladı. Hangi şehirde kısıtlamalar başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 22:17:00 -
Korona yasakları hangi illere gelecek? Kafelerin lokantaların kapacağı iller

Türkiye 1 Mart 2021 itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçti. Normalleşme adımları illere göre farklılık gösteriyor. Bazı illerde vaka sayısında düşüş yaşanırken bazı illerde artış söz konusu. Vatandaşlar illerinin çok yüksek riskli duruma gelmesi halinde hangi yasakların uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde korona yasaları uygulanacak?

Korona yasakları hangi illere gelecek? Kafelerin lokantaların kapacağı iller

İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ayrıldı. Çok yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları müşteri kabul etmiyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Ayrıca yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ila pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı. Bu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları da kalktı.

Turuncu renkle ifade edilen yani çok yüksek riskli illerin bazılarında rakamlar tırmanışa geçti. Hal böyle olunca bazı illerin renkleri değişebilir. İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Yalova, Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne’de vakalar bir hayli arttı. Şayet artış devam ederse bu illerin rengi kırmızı dönecek. Yüksek riskli illerde yeme-içme sektörü paket servis ve gel al servisi hizmeti sunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail ile İran arasında gerilim tırmandı!
Dünya

İsrail ile İran arasında gerilim tırmandı!

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'ın "İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini..
İttifakları resmen çöküyor! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
Dünya

İttifakları resmen çöküyor! Türkiye'nin yanında yer alacaklar

Arap basını, Türkiye ile Mısır arasındaki son gelişmeleri gündemine taşıdı. Birçok uzman isim Mısır'ın Türkiye ile anlaşması gerektiğini kay..
Rekor kırıldı! 1,9 trilyon dolarlık paketi...
Dünya

Rekor kırıldı! 1,9 trilyon dolarlık paketi...

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay