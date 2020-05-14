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Korona virüsü 39 günde yendi

Bilecik’te korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 gün tedavi gören hasta iyileşerek alkışlarla evine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:06:43 -
Korona virüsü 39 günde yendi

Bilecik’te korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan ve 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 gün tedavi gören hasta iyileşerek alkışlarla evine uğurlandı.


Bilecik Devlet Hastanesinde korona virüs (Covid-19) tanısıyla yatmakta olan 64 yaşındaki hasta, 20 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 39 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hasta hastane çalışanlarının alkışları arasında hastaneden uğurlanırken, "Önce Allah sonra size hepinize teşekkür ediyorum verdiğiniz emeğe karşı teşekkür ediyorum, burada çalışan doktor ve diğer herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.


Ardından hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilip evine uğurlandı.

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