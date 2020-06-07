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Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 984 denetleme yapıldı

Aydın’da il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 984 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:44:56 -
Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 984 denetleme yapıldı

Aydın’da il genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 984 denetim gerçekleştirildiği açıklandı.


Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmektedir. Aydın genelinde 12 bin 984 işletme/iş yeri denetlemesi gerçekleşmiştir. Berber/Kuaför/Güzellik Merkezi 1331, 15 AVM, 232 işletme, 193 taksi 53 durak, 19 Pazar yeri, 307 toplu ulaşım, 7 bin 863 market, 1146 kahvehane, hamam/kaplıca 29, lokanta/cafe/restoran 726, 70 spor merkezi, 107 mesire yeri, 62 konaklama tesisi, 541 cami ve açık alan 140 olmak üzere denetim gerçekleştirilmiştir” denildi.

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