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Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi

Manisa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konan bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına tek başına ayrı bir okulda girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:53:45 -
Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi

Manisa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konan bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına tek başına ayrı bir okulda girdi.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da LGS kapsamındaki merkezi sınav, korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirildi. Manisa genelinde 323 okulda gerçekleşen sınavda 26 bin 354 öğrenci ter döktü. Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunmasına özen gösterildi. Sınavın bir gün öncesinde tüm okullarda genel temizlik yapılırken, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına girdi.



Virüs tanısı konulan öğrenci sınava tek başına girdi


Öte yandan Manisa’da Covid-19 tanısı konulan bir öğrenci Manisa Halil Yurtseven İlkokulunda tek başına sınava girdi. Öğrencinin okula gelişi öncesi salon görevlileri ve güvenlik personeli koruyucu kıyafetler giydi. Babası tarafından okula getirilen öğrenci, personel eşliğinde sınıftaki yerini aldı.

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