Korona virüs sünnet alışverişlerini de olumsuz etkiledi

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ve toplu programların ertelenmesi, sünnet alışverişini de olumsuz etkiledi.

Ülkemizde Mart ayından itibaren görülen korona virüs salgınının önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında düğün, nikah gibi törenlerde bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlamalar dolayısıyla çocuklarına sünnet planları yapan aileler de planlarını ertelemek zorunda kaldı. Sünnet kıyafetleri ve malzemeleri satan esnaflar da bu süreçten olumsuz etkilenirken, Kayseri’de bulunan tarihi Kapalı Çarşı’da esnaflık yapan Erkan Dalkıran; "16 yıldır Kapalı Çarşı’da esnafım. Ticaret ile uğraşıyorum. Çocuk giyim, bayan giyim üzerine. Şuanda işler tamamen durma aşamasında. Bir kıpırdama var ama virüs yüzde 80 etkiledi bizi. Devletin vermiş odluğu yardımlar ile ayakta duruyoruz. 3 aydır 1 tane satmış değiliz. Çocuklar çıkamadığından dolayı müşteriler de gelmiyor. Düğünler erteleniyor. Geçen sene bu aylarda gelen müşteriler ile birebir konuşma fırsatımız olmazdı, müşterilere yetişemezdik. Ama şimdi çoğu zaman siftahsız gidiyoruz” diye konuştu.