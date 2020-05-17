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Spor

Korona virüs sebebiyle Gençlik Haftası sade bir törenle kutlandı

Bilecik’te korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik Haftası sade bir törenle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 12:06:28 -
Korona virüs sebebiyle Gençlik Haftası sade bir törenle kutlandı

Bilecik’te korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik Haftası sade bir törenle kutlandı.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik Haftası kutlamaları sona erdi. Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında kapsamın da hiç bir sportif etkinlik yapılmadı. Törende Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut ve diğer şube müdürlerinin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

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