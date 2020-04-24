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Aktüel

Korona virüs kliniği çalışanları Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi korona virüs kliniğinde çalışan sağlık personelleri dün akşam Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı.

2020-04-24 11:30:55 -
Korona virüs kliniği çalışanları Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi korona virüs kliniğinde çalışan sağlık personelleri dün akşam Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı.


Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi korona virüs (Covid-19) kliniğinde görev yapan sağlık çalışanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak verdi. Çalışanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Tüm Türkiye’de balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı.

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