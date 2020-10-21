  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Korona sosyal medyanın psikolojisini de bozdu
Aktüel

Korona sosyal medyanın psikolojisini de bozdu

Kovid-19 salgınının topluma olan psikolojik etkisi, sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:44:00 -
Korona sosyal medyanın psikolojisini de bozdu

100 milyondan fazla sosyal medya paylaşımının analiz edildiği bir araştırmada, endişe ve stres içeren paylaşımların sayısında ciddi artış olduğu tespit edildi.

ABD'deki Georgia Tech Üniversitesi'nden Koustuv Saha'nın öncülüğünde yapılan çalışma, sosyal medya paylaşımları üzerinden Kovid-19 salgınının insanlara olan psikolojik etkilerini inceledi. Sosyal medya paylaşımlarında salgının da etkisiyle kaygı, stres gibi psikolojik ifadelerin sayısında ciddi artış meydana geldiğini ortaya koyan araştırmada, salgının kişisel ve toplu yaşamda çeşitli aksamalara neden olduğu, salgınla ilgili belirsizliklerin ve salgına yönelik tedbirlerin akıl sağlığıyla ilgili endişelere yol açtığı da tespit edildi. Bir çok faktörün etki ettiği bu durumun ‘akıl sağlığı tsunamisi’ olarak değerlendirildiği, ancak salgının psikolojik etkilerinin büyük ölçüde keşfedilmediği de aktarıldı.

İnsanların salgın sürecindeki psikososyal endişelerini anlama amacıyla sosyal medya verilerinden yararlanan araştırma, 24 Mart-25 Mayıs 2020 tarihleri arasında ABD'de yapılan 60 milyondan fazla paylaşım üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmada ayrıca, salgının etkilerini nedensel olarak ilişkilendirmek için 2019'daki benzer bir döneme ait 40 milyondan fazla gönderiyle karşılaştırma yapıldı. Bu sayede, 2020 ve 2019'daki psikososyal ifadelerde meydana gelen değişiklikler incelendi. İncelenen tüm psikososyal ifadelerin Kovid-19 salgını sırasında önemli ölçüde arttığı belirlendi. Kovid-19 döneminde akıl sağlığıyla ilgili ifadelerin yüzde 14, destek arama ifadelerinin ise yüzde 5 arttığı da ortaya çıktı. Araştırmada, insanların psikososyal ifadelerinin incelenmesi için Twitter tercih edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini sav..
Azerin'den Turan Ordusu tepkisi
Dünya

Azerin'den Turan Ordusu tepkisi

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyonlar sırasında yalnız bırakıldıklarını belirterek Tür..
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay