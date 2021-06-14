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Gündem Korona nedeniyle izinli çıktı fakat Almanya’ya kaçarken yakalandı
Gündem

Korona nedeniyle izinli çıktı fakat Almanya’ya kaçarken yakalandı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkan Nurettin Ş. sahte pasaportla Almanya'ya kaçmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:12:00 -
Korona nedeniyle izinli çıktı fakat Almanya’ya kaçarken yakalandı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkan Nurettin Ş.(23), cezaevine tekrar girmemek için kardeşi adına düzenlenmiş sahte pasaportla Almanya'ya gitmeye çalışırken, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Nurettin Ş.'nin pasaport sırasında yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta dış hatlar terminali pasaport kontrol noktasında yaptıkları uygulama sırasında Abdullah Ş. ismine düzenlenmiş pasaport ile yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu yolcunun pasaportunun ve yanındaki sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Ekipler, yaptıkları parmak izi eşleştirmesinde ise şüphelinin gerçek isminin Nurettin Ş. olduğunu belirledi.

Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Nurettin Ş.'nin yapılan sorgusunda ise yanındaki seyahat belgelerinin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden koronavirüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti. Nurettin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından  Metris Cezaevi'ne gönderildi. 

Öte yandan, Nurettin Ş.'nin havalimanına gelişi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırması ve pasaportta yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

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