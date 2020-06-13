Korona ilacı Favipiravir’i kim üretti? Korona ilacı Favipiravir nedir?

Yerli sentez Favipiravir ilacının ruhsatlandırma aşamasının tamamlanması sonrasında, tedavide kullanılması ve ihraç edilmesi planlanıyor. Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç işbirliğiyle; COVID-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent’in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa bir sürede üretildi.

Favipiravir nedir?

Favipiravir olarak da bilinen, T-705 , Avigan veya favilavir bir edilir antiviral ilaç tarafından geliştirilmektedir Toyama Kimya ( Fujifilm çok karşı etkinliği olan Japon grubu) RNA virüsleri . Diğer bazı deneysel antiviral ilaçlar (T-1105 ve T-1106) gibi, bir pirazinkarboksamid türevidir. Hayvanlarda yapılan deneylerde Favipiravir karşı aktivite göstermiştir grip virüsleri , Batı Nil virüsü , sarıhumma virüsü , ayak ve ağız hastalığı virüsü yanı sıra diğer flavivirüslerle ,arenavirüsler , bunyavirüsler ve alfavirüsler . 'e karşı aktivite enterovirüsler ve ateşli Rift Valley virüsü de gösterilmiştir. Favipiravir, hayvan çalışmalarında Zika virüsüne karşı sınırlı etkinlik göstermiştir , ancak MK-608 gibi diğer antivirallerden daha az etkilidir. madde ayrıca karşı bir düzeyde sonuç verirlik göstermiştir kuduz, ve virüs ile enfekte olmuş bazı insanlarda deneysel kullanılmıştır.

Şubat 2020'de, Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 (yeni corona virüsü) hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu 17 Mart'ta Çinli yetkililer ilacın Wuhan ve Shenzhen'deki COVID tedavisinde etkili olduğunu ileri sürdü. Etki mekanizmasının, viral RNA'ya bağımlı RNA polimerazın seçici inhibisyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.Diğer araştırmalar, favipiravirin ölümcül olmayan bir RNA viral fenotipi üreterek ölümcül RNA transversiyon mutasyonlarını indüklediğini göstermektedir. Favipiravir, hem oral hem de intravenöz formülasyonlarda mevcut olan aktif formu olan favipiravir-ribofuranosil-5'-trifosfat (favipiravir-RTP) ile metabolize olan bir ön ilaçtır. İnsan hipoksantin guanin fosforibosiltransferazının (HGPRT) bu aktivasyon sürecinde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.Favipiravir, memeli hücrelerinde RNA veya DNA sentezini inhibe etmez ve bunlar için toksik değildir. 2014 yılında, Japonya'da grip salgınlarına karşı stoklanması için favipiravir onaylanmıştır.Ancak, favipiravir grip tedavisinde etkinliği hakkında şüphe, primer insan solunum yolu hücrelerinde etkili olduğu gösterilmemiştir.