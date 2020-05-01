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Aktüel

Korona günlerini balkonda sebze yetiştirerek geçiriyorlar

Yozgat’ta korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ‘evde kal’ çağrılarına uyan bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarında sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:18:46 -
Korona günlerini balkonda sebze yetiştirerek geçiriyorlar

Yozgat’ta korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ‘evde kal’ çağrılarına uyan bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarında sebze ve meyve yetiştirmeye başladı.


Korona virüs salgını sebebiyle evlerine kapanan Yozgat’taki bazı vatandaşlar, balkon tarımına başladı. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına soğan, patlıcan, biber, domates ve salatalık gibi ürünleri saksıların içine fideledi. Vatandaşlar böylelikle hem organik ürün yetiştiriyor hem de bu günlerde vakitlerini verimli geçiriyor.


Korona virüs salgını sebebiyle evde kaldığı süre boyunca balkonundaki saksıların içine sebze ve meyve fidelemeye başladığını belirten Timuçin Gökgül, balkonda organik tarım yapmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Gökgül, “Korona virüs nedeniyle evden dışarıya çıkmıyoruz. Hem evde olduğumuz günleri değerlendirmek hem de organik ürünler tüketmek için böyle bir karar aldım. Balkona saksıların içerisine soğan, salatalık, domates ve biber fidesi diktim. Şu an ekim zamanı birkaç ay sonra sebze fideleri ürün vermeye başlar” dedi.

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