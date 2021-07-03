Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşım 53 milyon doz aşı yapıldı. Son olarak 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için 3. doz aşılar tanımlandı. Peki, korona geçirenlere kaç doz aşı yapılacak?

Korona geçiren kaç doz aşı olabiliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan son bilim kurulu toplantısının ardından korona geçirenlerin 6 ay sonra aşı olabileceğine ilişkin kararın üç ay öne çekildiğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından 1 Temmuz itibariyle hastalığı geçirip iyileşenler 3 ay sonunda aşı olmaya başladı.

Koronavirüsü atlatanlar uzun zamandır ‘kaç doz aşı olmalıyım?’ sorusuna cevap arıyor. Konu hakkında yeni bir karar çıktı. NTV'nin haberine göre hastalığa geçirenlere yalnızca bir doz aşı uygulanacağı bilgisi yer aldı.