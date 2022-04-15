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Gündem Korona bitti, Mehmet Ceyhan bitmedi! Bir sus be adam
Gündem

Korona bitti, Mehmet Ceyhan bitmedi! Bir sus be adam

Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıtan, ancak daha sonra geri adım atıp, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz." diyerek çark eden, koronavirüs ilk çıktığında "Maske koruyucu değil" ifadesini kullanan, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı" diyecek kadar yön değiştiren "rüzgar gülü" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine "engin" bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 12:54:00 -
Korona bitti, Mehmet Ceyhan bitmedi! Bir sus be adam

Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıtan, ancak daha sonra geri adım atıp, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz." diyerek çark eden, koronavirüs ilk çıktığında "Maske koruyucu değil" ifadesini kullanan, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı" diyecek kadar yön değiştiren "rüzgar gülü" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine "engin" bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada “Bilim Kurulu haftaya toplanıyor. Haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere” derken, Ceyhan, sosyal medya hesabından “Önlemleri tamamen kaldırmak için uygun zaman mı?” diye sorarak her zamanki gibi çıkıntılık yaptı.

 

 

 

 

 

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