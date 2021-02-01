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Korona Virüs Korona aşı sırası hangi yaşta?
Korona Virüs

Korona aşı sırası hangi yaşta?

Koronavirüs aşılama süreci tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar kendilerinin aşıdan faydalanacağı o tarihi merak ediyor. Aşı takvimi belli yaş ve sağlık durumu sıramalasına göre uygulanıyor. Peki, şuanda hangi yaştakiler aşılanıyor? Korona aşı sırası hangi yaşta?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 17:42:00 -
Korona aşı sırası hangi yaşta?

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanıyor.

Korona aşı sırası hangi yaşta?

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan son açıklamada koronavirüs aşı takvimi duyurulmuştu. Bu kapsamda ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılaması bitirilirken hem sonra ise yüksek risk grubu olan yaşlıların aşılamalarına başlandı. Bu kapsamda her gün binlerce kişi aşılarını sağlık kuruluşlarında yaptırmaya devam ediyor. 70 yaş üstü kişilerin uygulamaları ise halen sürüyor.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi

Aşıların, uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda 14 Ocak'ta sağlıkçıların aşılanmasına başlandı. Ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçildi.

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama gerçekleştirildi. Sağlık ekipleri, 90 yaş üzerindekilerin evlerine giderek aşı uygulamasını yaptı.

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler de aşılarının ilk dozunu oldu.

Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına geçildi.

75 yaş üzeri vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

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