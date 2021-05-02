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Siyaset Korona AK Partili vekilin peşini bırakmıyor! Dünyada çok az
Siyaset

Korona AK Partili vekilin peşini bırakmıyor! Dünyada çok az

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler mayıs ayında ilk kez Covid-19 testi pozitif çıktı, temmuz ayında ikinci kez hastalandı. Sonbaharda ise üçüncü kez virüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 07:34:00 -
Korona AK Partili vekilin peşini bırakmıyor! Dünyada çok az

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından Türkiye’de en fazla etkilenen kesim, sağlık çalışanlarından sonra, siyasetçiler oldu. Milletvekilleri arasındaki koronavirüs yaygınlığının yüzde 30’un üzerinde olduğu açıklanmıştı. Bugüne kadar 100’den fazlası AK Partili olmak üzere, 160’dan fazla milletvekilli koronavirüse yakalandı. Bu nedenle de milletvekilleri aşıda öncelikli gruplar arasına alınmıştı. Bazı milletvekilleri aşı olmalarına rağmen virüse yakalanırken, birçoğu aşının etkisiyle hastalığı hafif belirtilerle geçirdi. Aşı olmasına rağmen hastalığı ağır geçiren milletvekili bulunmuyor.

10 gün hastanede kaldı

Son dönemde aşıdan sonra koronavirüse yakalanan milletvekilleri ‘Grip benzeri’ semptomlar gösterdiklerini söyledi. Öte yandan, salgının en şanssız isimlerinden biri AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler oldu. Geçen yıl salgının ilk döneminde virüse yakalanan Kiler, temmuz ayında ikinci kez hastalandı. Sonbaharda ise üçüncü defa koronavirüs kaptı. İlk ikisini ayakta ve hafif geçiren Kiler’in, üçüncü defa yakalandığı koronavirüs nedeniyle ağır bir hastalık dönemi geçirdiği ve 10 gün hastanede kaldığı belirtildi.

Kiler’in bu süreçte ailesinden de birçok kişi virüse yakalandı, babasını COVID-19 nedeniyle kaybetti. Vahit Kiler, hastalandıktan sonra ilk ikisinde vücudunda antikor oluşmadığını, üçüncü kez virüse yakalanmasından sonra ise vücudunun antikor ürettiğinin tespit edildiğini ve aşısını da olduğunu söyledi. Dünyada ve Türkiye’de bu kadar kısa aralıklarla üç kez virüse yakalanan vaka sayısının çok az olduğu belirtiliyor.

(Türkiye Gazetesi)

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