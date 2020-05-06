  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Korona 600 yıllık geleneğe engel olmayacak

Bafra Belediyesi ilçeyle özdeşleşen 6.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:19:52 -
Korona 600 yıllık geleneğe engel olmayacak

Bafra Belediyesi ilçeyle özdeşleşen 6. asırlık gelenek ’Sele Sepet Top Kandili’nin kutlanmasını sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.


Bafra Belediyesi ilçeye özgü bir gelenek olan ve ramazan ayının 14’üncü gününü 15’ine bağlayan gece kutlanan Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yapılacak çalışma ile korona virüsünden ötürü vatandaşların bu asırlık gelenekten mahrum kalmaması sağlanacak.


Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’da asırlardır devam eden bir geleneğin bu Ramazan ayında korona virüsü nedeniyle kutlanmamasına gönlümüz razı olmadı. Ekip arkadaşlarımızla bir araya gelerek virüsle ilgili alınan önlem ve yasaklara uygun olarak geleneğimizi bu Ramazan ayında da kutlayacağız” dedi.


Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri için çağrıda bulunan Başkan Kılıç, “Asırlardır kutladığımız bu şenliğimizde bu sene çocuklarımız fenerleri ile dışarıda olamasa da, biz onların yanında olacağız. Sele Sepet akşamı Bafra’mız camlarınızda ve balkonlarınızda fenerlerinizle sürprizlerimize hazır olsun” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı