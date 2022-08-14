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Medya Körler sağırlar birbirini ağırlar! Bak sen şu Mert Yazıcıoğlu'na...
Medya

Körler sağırlar birbirini ağırlar! Bak sen şu Mert Yazıcıoğlu'na...

Yaptığı ahlaksız dizilerle ve yapımlarla tanınan Fox Tv'de İbrahim Selin'in programında oyuncu Mert Yazıcıoğlu'na sorduğu soru ve aldığı cevap ekranlarda izleyenleri şaşırttı. Bu denli seviyesiz muhabbetlerin döndüğü programın geleceği merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 12:50:00 - 2022-08-14 13:00:59
Körler sağırlar birbirini ağırlar! Bak sen şu Mert Yazıcıoğlu'na...

Yaptığı ahlaksız dizilerle ve yapımlarla tanınan Fox Tv'de İbrahim Selin'in programında oyuncu Mert Yazıcıoğlu'na sorduğu soru ve aldığı cevap ekranlarda izleyenleri şaşırttı. Bu denli seviyesiz muhabbetlerin döndüğü programın geleceği merakla bekleniyor.

SENİNLE ASANSÖRDE BAŞ BAŞA KALALIM

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Mert Yazıcıoğlu'nun sunucun yönelttiği bir soruya cevabı izleyenleri şaşırttı. İbrahim Selim, Mert Yazıcıoğlu'na "Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi?" şeklinde bir soru sordu. Mert Yazıcıoğlu, soru karşısında şaşırarak "Bu program beni terletti" şeklinde tepki verdikten sonra, "İnternette rastladım, asansörde başbaşa kalma meselesi" şeklinde üzeri kapalı konuştu. Sunucun meseleyi merak edip "Seninle asansörde başbaşa kalmak isteyenler mi var?" şeklinde sormasıyla Yazıcıoğlu, "Evet, hoşlandığın kadınla asansörde başbaşa kalmak istemek bence garip olur" şeklinde yanıtladı.

Amerika'da yayınlanan talk-show formatına benzetilmek istenen ve konuşulan bel altı muhabbetlerle Türk aile yapısını dinamitlemeye çalışan program için yetkililerin nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyor.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. Mert Yazıcıoğlu oyuncu Afra Saraçoğlu ile birlikte.

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

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Yorumlar

mustafa

izlemeyiverin abi sizde :)

Bu kanallar....

Benim ilgi alanımın dışında kalıyor. Böyle televizyonları ve programları seyretmiyorum. Bir kere dizi ve laga luga programları seyretmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse , program sunucusu ve konuğu dizi oyuncusunu da tanımıyorum.
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