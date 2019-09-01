Korkuyla ümit arasında olmak

Hz. Ömer r.a. rahatsızlanmıştı. Rasulullah s.a.v. ziyaretine gitti. Efendimiz s.a.v. sordular: “Ömer, kendini nasıl hissediyorsun?” “Hem ümitvarım, hem de korkuyorum.” Rasulullah s.a.v.: “Bir müminin kalbinde ümit ve korku birlikte bulunduğunda muhakkak Allah o mümine umduğunu verir, korktuğundan da emin kılar.” Hz. Ömer r.a. şöyle demiştir: “Eğer gökten, “ey insanlar, biriniz hariç hepiniz cennete gireceksiniz” diye seslenilse, cennete giremeyecek olan benim derim. Yine “ey insanlar, biriniz hariç hepiniz cehenneme gireceksiniz” denilse, cehenneme girmeyecek o bir kişi ben olabilirim, diye ümit ederim.” Çünkü Allah Rasulü s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Cennet kişiye ayakkabısının tokasından daha yakındır. Cehennem de böyle…”