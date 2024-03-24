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Sağlık Korkutucu uyarı: Covid-19 benzeri yeni salgın açıklaması
Sağlık

Korkutucu uyarı: Covid-19 benzeri yeni salgın açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-24 16:36:00 -
Korkutucu uyarı: Covid-19 benzeri yeni salgın açıklaması

İngiltere merkezli bir uzman, son yılları etkisi altına alan Covid-19 benzeri yeni bir salgının kapıda olabileceği konusunda uyardı.

İngiltere merkezli bir uzman, son yılları etkisi altına alan Covid-19 benzeri yeni bir salgının kapıda olabileceği konusunda uyardı.

King's College London'da bulaşıcı hastalıklar üzerine klinik öğretim görevlisi olan Dr. Nathalie MacDermott, Sky News'e verdiği röportajda, bir sonraki salgının yakın olabileceği konusunda açıklama yaptı.

Covid-19 karantinasının üzerinden dört yıl geçtiğine dikkat çeken Dr. MacDermott, "Covid-19’un insanlar için çok zor olduğunu biliyorum. Normale dönebileceğimize inanmak istiyoruz ve bunu tamamen anlıyorum."

"Fakat bir sonraki salgın kapıda - iki yıl da olabilir, 20 yıl da olabilir, daha uzun da olabilir - ama gardımızı düşürmeyi göze alamayız.”

"Tetikte kalmalıyız, hazırlıklı olmalıyız ve yeniden fedakarlık yapmaya hazır olmalıyız." dedi.
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Dr. MacDermott ayrıca iklim krizinin bir sonraki salgının potansiyel nedeni olduğuna dikkat çekerek "Dünyada sıcaklıklar arttıkça İngiltere dahil birçok ülke tehlikeli sivrisineklerin yaşamasının mümkün olduğu bir bölge haline gelecek" dedi.

Akademisyen, Avrupa'da dang humması, chikungunya ve Kırım Kongo kanamalı ateşi (CCHF) vakalarının rapor edilmesiyle birlikte sivrisinek ve kene kaynaklı virüs miktarının son aylarda arttığına da değindi.

Amazon ve Afrika'nın bazı bölgelerinde görülen ormansızlaşmanın ardından hayvanların ve böceklerin, insanlara ve evlerine yaklaşması sorunun temeli olarak görülüyor.

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