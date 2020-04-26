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Gündem

Korkutan görüntü! Antalya'da arı istilası

Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen çekirge istilasının ardından Antalya'da ortaya çıkan yüzlerce arı, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

2020-04-26 18:41:00 - 2020-04-26 18:43:10

Antalya’da evlerin camlarına gelen yüzlerce arı vatandaşları korkuttu. Cep telefonlarıyla o anları kaydeden vatandaşlar, uzun süre pencere ve kapılarını açamadıklarını dile getirdi.

Kentin iki farklı noktasında vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntülerde, sürü halinde gezen arılar bazı evlerin balkon ve camlarına geldi. Kapı ve pencerelerini kapatan vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Bir apartmanın balkon camına konan binlerce arı ise korkuttu.

O anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, uzun süre kapı ve pencerelerini açamadıklarını dile getirdi.

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Yorumlar

cere

Korkulacak birşey yok, oğul çıkmış. İki üç daha fazla da olabilir. Arıcının biri görsün halleder.
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