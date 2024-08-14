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Gündem

Korkusuz, samimi, dürüst gazetecilik! İşte Karahasanoğlu ağabeyin DSP'nin ikinci adamına yaptığı teklif

Yeniakit Publisher
2024-08-14 11:06:00 -
Korkusuz, samimi, dürüst gazetecilik! İşte Karahasanoğlu ağabeyin DSP'nin ikinci adamına yaptığı teklif

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu’nun merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimiz ile ilgili "İlkemiz; korkusuz, samimi, dürüst gazetecilik!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Akit Medya Grubu’nun merhum İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeyimiz, vefatının 2. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nu yazdı.

İşte o yazı:

Ağabeyim Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatının. dün ikinci yıldönümü idi..

Yeni nesle ışık tutması açısından, onun bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum.
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Ki; onun zikredeceğim o özelliklerini, aslında akit’in de misyonu olarak kabul edebilirsiniz..

Korkusuz idi..

“Gazetede şu manşeti atarsak, ne olur. Acaba dava açılır mı, mahkum olur muyuz” diye bir çekingenliği yoktu..

Çünkü kimseye haksız isnatta bulunulmayacağı, gerçekler haykırılmış olacağı için, atılan manşetin de savunmasının, ne kadar ideolojikleşmiş olursa olsun, yargıda yine de yapılabilineceğine inanırdı..

Hatta öyle olurdu ki..

Yayın kurulunda belirlenen bir başlık, gerçekleri haykırıyor olsa bile, yayın kurulu üyelerine de sert gelmiş ise.. Hukukçu olmam hasebi ile, beni çağırır.. “Başlık şu.. Dava açılır mı?” diye şeklen sorar, ama devam ederdi.. “Dava açarlarsa açsınlar. Biz gerçeği yazmayacaksak, niye varız ki.. Bedelini öderiz.. Hapis ise hapis. Tazminat ise tazminat.”

Sorması aslında, “Sen savunmanı hazırlamana şimdiden başla” sadedinde idi..

Gerçeğin haykırılmasından dava tehdidi altında vazgeçme asla değil!

Korkusuz idi..

Korkusuzluğunun bir sebebi de belki, samimiyeti idi..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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