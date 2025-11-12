  • İSTANBUL
Korkunç viraj: Makinist uyudu tren kontrolden çıktı

Giriş Tarihi:
Korkunç viraj: Makinist uyudu tren kontrolden çıktı

San Francisco’da Muni Metro treninde direksiyon başında uyuyan makinist kazaya neden oldu; tren 80 km/s hızla viraja girerken yolculardan biri beyin sarsıntısı geçirdi.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde korku dolu anlar yaşandı. Muni Metro hattında sefer yapan trenin kadın makinisti, direksiyon başında uyuyakalınca araç 80 kilometre hızla viraja girdi. Ayakta bulunan yolcular savrularak yere düştü.

Yerel televizyon kanalı KRON4’ün yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, makinistin başını öne eğerek dakikalarca uyuduğu, trenin aniden hızlandığı ve virajda yolcuların çığlık atarak dengesini kaybettiği görüldü.

  

BİR YOLCU BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Tren, raylardan geçen bir araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu. Şiddetli sarsıntıyla uyanan makinist, treni acil durdurma sistemini kullanarak hattı durdurdu ve yolculara, “Sakin olun, kaza yapmadık” dedi.

Olayda bir yolcunun yere düşerek beyin sarsıntısı geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

