Korkunç olay! Yüz binlerce arı telef oldu Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, boş arazide bulunan yaklaşık 500 adet kovan, bilinmeyen nedenle çıkan yangında içinde bulunan yüz binlerce arıyla birlikte yandı.

Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi Baynal mevkiinde bulunan boş arazide, Yusuf Eşiyok'a ait yaklaşık 500 adet arı kovanı, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kovanda bulunan yüzbinlerce arı yangın nedeniyle telef oldu. Bir itfaiye eri ise yangını söndürmek isterken arıların sokması sonucu fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Arı kovanlarının sahibi Yusuf Eşiyok'un dün akşam saatlerinde işleri nedeniyle Adana'nın Kozan ilçesine gittiği öğrenilirken, olayı öğrendikten sonra dönüş yaptığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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