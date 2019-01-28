0553 313 94 23

Korkunç olay! Ormana giden adamı yabani hayvanlar parçaladı

Zonguldak'ınPerşembe Beldesi’ne bağlı Koramanlar Köyünde hayvanlarına yem vermek için ormana giden adam, yabani hayvanlar tarafından parçalanarak öldürüldü.

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
Korkunç olay! Ormana giden adamı yabani hayvanlar parçaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde hayvanlarına bakmak için ormanlık alana giden yaşlı adamı yabani hayvanlar parçalayarak öldürdü.

Olay, Perşembe Beldesi’ne bağlı Koramanlar Köyünde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde ormanlık alanda bulunan hayvanlarına bakmak için köyden ayrılan Recep Karaca, (54) bir daha geri dönmedi. Yakınları Karaca’yı bulmak için ormanda arama çalışması başlattı. Saat 23:00 sıralarında yakınlarıRecep Karaca’nın cansız bedenini ormanlık alanda buldu.

Ailenin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye jandarma ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde yırtıcı hayvan ısırıkları tespit edildi.Recep Karaca’nın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
  1. Zonguldak
  2. Çaycuma
  3. Korkunç olay
  4. yabani hayvanlar parçaladı
  5. şüpheli ölüm
  6. Recep Karaca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Multinetlilere Maltepe Piazza'da özel avantajlar
    1. Multinetlilere Maltepe Piazza'da özel..
    2. Bahçeşehir'de yangın! 1 kişi feci..
    3. Galatasaray-Boluspor maçını Serkan..
    4. Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
    5. Korkunç olay! Ormana giden adamı..
    6. GÜNCELLEME - Konya'da zincirleme..
    7. İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden..
    8. İstanbul Havalimanı’nda taşınma..
    9. Korucular arasında çatışma çıktı! 10..
    10. Dededen toruna miras kalan meslek
    11. CHP'nin adayı PKK destekçisi çıktı!
    12. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    13. 70 yaşında dörtnala cirit oynuyor
    14. Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı!..
    15. HDP duyurdu: O illerde aday..
    16. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    17. Soğuk havada şampiyonluğa kürek..
    18. Adalarda "kış turizmi" beklentisi
    19. 10 dağcının yaşamını yitirdiği dağda..
    20. Marjinal 'sol'un homo aşkı!
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    Sapkın proje yine sahnede
    Sapkın proje yine sahnede