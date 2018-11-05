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Korkunç olay! Genç kız, 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattan aşağıya attı

Kırıkkale'de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki S.E., 2 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı yatağından alarak oturdukları 5. kattaki evin balkonundan aşağıya attı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 22:51
Korkunç olay! Genç kız, 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattan aşağıya attı

Kırıkkale'de teyzesi tarafından 5. katın balkonunda atıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

5.nci kattaki evin balkonundan attı

Olay, Selim Özer Mahallesi Şehit P. Cevdet Ocak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.E. (18), 2 yaşındaki Zümra Işık'ı yatağından alarak oturdukları 5. kattaki evin balkonundan attı. Durumu fark eden komşuları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya götürülerek Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikesinin devam ediyor

2 yaşındaki Zümra'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatılırken, S.E. (18) gözaltına alındı. Olay sonrasını anlatan komşusu, "Geldiğimde çocuk teyzenin kucağın daymış. Hemen aldık yere yatırdık çocuğu, sarsılmasın diye. Bazı yerlerinde kırıklar varmış. Ankara'ya göndermişler. Şimdi Ankara'dan gelecek haberi bekliyoruz. Özürlü bir teyzesi var, o attı diyorlar. Yine de kesin bir sonuç yok" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:51
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

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