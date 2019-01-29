Korkunç olay! Aracının içinde ölü bulundu Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde Emre Duman isimli genç, kiraladığı İstanbul plakalı aracın içinde kendini vurdu.

Kırıkkale’de bir genç, kiraladığı aracın içinde silahla intihar etti.



Olay, Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Duman (33) isimli bir genç kiraladığı 34 AJG 977 plakalı otomobilin içinde kendisini başından vurarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlarca 112'ye ve polise haber verildi. Sağlık görevlileri otomobilin içindeki kişinin başından ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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