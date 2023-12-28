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Gündem Korkunç kazaya ilişkin 7 gözaltı kararı!
Gündem

Korkunç kazaya ilişkin 7 gözaltı kararı!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 11:13:00 - 2023-12-28 11:28:52

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı kazada 7 gözaltı kararı verildi.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 6 sürücü gözaltına alınırken, diğer sürücünün ise yaralı olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi.

Yaralılardan 8'inin durumu ağır!

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 8’i ağır 57 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki müdahaleleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin 7 sürücü hakkında gözaltı kararı verildi. 6 kişi gözaltına alınırken, gözaltı kararı verilen sürücülerden birinin hastanede olduğu ve tedavi edildiği bilgisine ulaşıldı.

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