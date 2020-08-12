Korkunç kaza: Yanarak can verdi
Denizli'de Uğur Özdemir seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Boş araziye devrilen araçta yangın çıktı. Özdemir yanarak can verdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken otomobilin hakimiyetini kaybeden Uğur Özdemir’in kullandığı araç yoldan çıkarak takla attı. Alev alan araca çevrede bulunan vatandaşlar tehlike nedeniyle müdahale edemedi. Olay yerine gelen itfaiye alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdürdü. İddiaya göre, Özdemir aracın içerisinde çığlık atarak can verdi.
Kazaya şahit olan görgü tanıklarından bazıları ise gözyaşlarına boğuldu.