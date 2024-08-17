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Yerel Korkunç kaza kamerada! Evin önünde oturan aileyi biçti
Yerel

Korkunç kaza kamerada! Evin önünde oturan aileyi biçti

Yeniakit Publisher
2024-08-17 09:53:00 -

Adana’da kontrolden çıkan otomobil, evlerinin önünde oturan aileye çarptı. Kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Mahalleli otomobili taş ve sopalarla parçalarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi 44002 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ASN 626 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak sokakta evlerinin önünde oturan 8 yaşındaki Baran Bülgen, annesi Zozan ve komşuları Perihan Bülgen ile Büşra Tan’a çarptı.

Küçük çocuk öldü, mahalleli aracı parçaladı

Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken annesi ile 2 komşuları Perihan Bülgen ile Büşra Tan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalledekiler ise otomobili taş ve sopalarla parçaladı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan diğer şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken çevik kuvvet polisleri mahalleye sevk edildi. Ekipler, otomobili parçalayan mahalleliyi uzaklaştırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Feci kaza kamerada

Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken Baran Bülgen’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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