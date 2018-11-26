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Korkunç kaza! 160 km hızla TIR'ın altına girdi

Edirne'den İstanbul istikametine gelen bir araç, 160 kilometre hızla öndeki TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:52
Korkunç kaza! 160 km hızla TIR'ın altına girdi

Edirne'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edirne-Kapıkule Otoyolu İstanbul istikameti Doğu Kavşağı mevkisinde E.K.'nın kullandığı 22 LJ 589 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Y. idaresindeki 33 BYE 49 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin bir kısmı TIR dorsesinin altına girdi. Kazada ağır yaralanan E.K, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin ilk incelemesinde otomobilin kaza esnasında 160 kilometre hızla seyrettiği ve sürücünün emniyet kemerini ikaz sesini susturma amacıyla arkadan taktığı belirlendi.

TIR sürücüsü K.Y. gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın bir anda meydana geldiğini söyledi.

Kaza sırasında kendi şeridinde seyrettiğini belirten K.Y. "Ben kendi şeridimde 80-85 kilometre hızla gidiyordum. Arkama baktım ki otomobil TIR'ın altına girmiş. Çok hızlı geliyordu. Acil fren yapmadım daha da kötü olur diye. Uygun şekilde hemen durup ekiplere haber verdim. Yükümü Bulgaristan'a bırakmıştım Mersin'e dönüyordum." şeklinde konuştu.

Kazaya karışan otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:52
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Edirne
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  6. 160 km hızla TIR'ın altına girdi

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