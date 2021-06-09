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Korkunç ihmal! 8 yaşındaki çocuğun feci ölümü kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir binanın girişinde gelişigüzel bırakılan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki Ahmet Cebe, dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Cebe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:32:00 -

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Güzelyurt mahallesi Fatih Caddesi üzerinde iddiaya göre, yolda yürüyen Ahmet Cebe yorulup dinlenmek için oturmak istedi.

10 metre yükseklikten düştü

Yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak isteyen Cebe, mermerin kayması sonucu 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Yorumlar

Yunus

SUÇLULAR CEZALANDIRILMALI. GEVŞEKLİĞİN, İHMALKÂRLIĞIN LÜZUMU YOK. HERKES İŞİNİ DÜZGÜN YAPSA SIKINTI OLMAZ ZATEN.
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