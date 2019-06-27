Korkunç gerçek 3 gün sonra anlaşıldı... Bursa'da kan donduran olay Bursa’da yaşlı bir adamın intihar ettiği, evden kötü kokuların gelmesi üzerine 3 gün sonra ortaya çıktı.

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi 1. Karanfil Sokak’ta tek başına yaşayan S.E .(57) evinin müştemilat kısmında intihar etti. En son geçtiğimiz Pazar günü görülen 1 çocuk babası S.E.’nin evine bakan komşuları, yaşlı adamın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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