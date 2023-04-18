Korkunç analiz: Hafif bir durgunluk bile borsalarda çöküşe neden olabilir!

ABD’de piyasalar her ne kadar Fed’in alacağı faiz kararına odaklanmış olsa da ekonomiye dair gelen veriler, geçen yıldan bu yana beklenen resesyon olasılığının da hala masada olduğunu gösteriyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, JPMorgan'dan Kolanoviç ise, hafif bir durgunluğun bile hisse senetlerinde yüzde 15 veya daha fazla düşüşe neden olabileceğini söylüyor.

Aşağı yönlü koruma ve düşükten satın alma opsiyonu

MarketWatch’tan Joseph Adinolfi’nin haberine göre, JPMorgan Stratejisti Kolanoviç, hisse senedi yatırımcılarının dikkatli davranması gerektiğini çünkü hafif bir durgunluğun bile ABD hisse senetlerinin yüzde 15 veya daha fazla düşmesine neden olabileceğini ifade ediyor.

JPMorgan Küresel Piyasalar Baş Stratejisti Marko Kolanovic, 3 aylık ve 6 aylık kısa vadeli Hazine enstrümanlarının sırasıyla yüzde 5,153 ve yüzde 5,063 ile yüzde 5'ten fazla getiri sağlamasının, hâlâ yüksek değerli hisse senetlerine yatırım yapmanın pek mantıklı olmadığını gösterdiğinin söylüyor.

FactSet verilerine göre, Pazartesi günkü kapanış itibarıyla S&P 500 Endeksi, 18,3'lük bir ileri fiyat-kazanç oranına sahip bulunuyor ve bu oran, hala 10 yıllık ortalama olan 17,3'ün üzerinde seyrediyor. Kolanoviç, “Aşağı yönde, hafif bir durgunluk bile önceki düşük seviyelerin yeniden test edilmesini gerektirebilir ve yüzde 15'in üzerinde düşüşle sonuçlanabilir” diyor.

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Yatırımcıların paralarının çoğunu kısa vadeli tahvillerde tutarak daha güvenli bir yatırımı tercihe edebileceklerini çünkü olası bir satıştan sonra hisse senetlerindeki düşüşü her zaman satın alabileceklerini söyleyen Kolanoviç, “Kısa vadeli sabit gelir, yalnızca aşağı yönde tam koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu geri çekilmenin gerçekleşmesi durumunda riskli varlık sınıflarını satın alma opsiyonu da sağlıyor” şeklinde konuşuyor.

İrrasyonel faktörler

2023 yılının başından bu yana ABD hisse senetlerindeki rallilerin çoğu, açık kapama ve sistematik girişler gibi ‘irrasyonel' faktörler tarafından yönlendiriliyor. Şimdi Kolanoviç, yatırımcılara hisse tahsislerini düşük ağırlıklı seviyelerde tutarken nakite fazla ağırlık vermelerini tavsiye ediyor.

Yatırımcıların hisse senedi sahibi olmaları gerekiyorsa, savunma amaçlı hisse senetlerine ve yüksek kaliteli işletmelere odaklanmaları gerektiğini söyleyen Kolanoviç, ayrıca, yatırımcılara, son zamanlarda Warren Buffett'in Berkshire Hathaway’inin de odağında olan Japon Hisse senetlerini aşırı yüklü tutmalarını öneriyor.

Kolanoviç, 2022 yılının ilk yarısında piyasa her zamankinden daha düşük seviyelere düşerken hisse senetlerine ilişkin yükseliş görüşünü sürdürmüş ve Haziran diplerinden bir toparlanma öngörüsünde bulunmuştu. Daha yakın bir zamanda ise Kolanoviç, bankaların borç verme koşullarını sıkılaştırmaya devam etmesi nedeniyle piyasaların potansiyel olarak cezalandırıcı bir patlamaya yaklaştığı konusunda uyarıda bulunarak daha karamsar bir duruş benimsiyor.

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