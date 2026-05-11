İsmini duyan burun kıvırıyor ama iltihabı yok ediyor! Pancar suyunu böyle tüketin: Duyan yapıyor

Hamilelik! Collen, pancardaki folatın hamile kadınlar için faydalı olabileceğini çünkü yeterli folat alımının fetal gelişim açısından kritik olduğunu ve nöral tüp defekti riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Ancak burada önemli bir detay var: Johns Hopkins Medicine’e göre folik asit (folatın takviyelerde ve zenginleştirilmiş gıdalarda bulunan sentetik formu) özellikle hamilelik öncesinde ve ilk trimester döneminde etkili oluyor. Bir su bardağı çiğ pancar yaklaşık 148 mikrogram folat içeriyor. Bu miktar, Centers for Disease Control and Prevention tarafından önerilen günlük 400 mikrogram folik asit ihtiyacının yaklaşık yüzde 37’sine denk geliyor. Menopoz sonrası dönem Collen’a göre menopoz sonrası dönemde kadınların kardiyovasküler hastalık riski artabiliyor. Bunun nedenlerinden biri, menopozla birlikte östrojen seviyelerinin düşmesi olabilir. Üreme sağlığındaki rolünün yanı sıra östrojen, kan akışını ve dolaşımını da destekleyen bir hormon. Ehsani, bir araştırmanın pancar suyunun menopoz sonrası dönemde kadınlar için faydalı olabileceğini gösterdiğini söylüyor. Çünkü pancar suyu doğal olarak nitrat açısından zengin ve bu da kan akışını iyileştirmeye, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Bunlar kalp hastalığı ve inme risk faktörleri arasında yer alıyor. Ne kadar pancar suyu içilmeli? Ehsani’ye göre pancar suyu için belirlenmiş genel bir günlük doz ya da üst sınır bulunmuyor. “Ancak bir diyetisyen olarak insanların günlük yarım ila bir bardak pancar suyuyla sınırda kalmasını öneririm” diyor. Kimler pancar suyu içmemeli? Collen’a göre kronik böbrek hastalığı olanlar ya da diyalize giren kişiler, yüksek potasyum içeriği nedeniyle pancar suyundan kaçınmalı. Diyabet veya prediyabeti olan kişilerin de yüksek şeker ve düşük lif içeriği nedeniyle pancar suyu tüketmemesi öneriliyor. Ayrıca düşük tansiyonu olanlar ya da tansiyon ilacı kullanan kişiler de dikkatli olmalı. Beslenmenize pancar suyu eklemeyi düşünüyorsanız ve sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz, en doğru adım doktorunuza danışmak. önemli notlar: Kırmızı pancar, içinde barındırdığı potasyum, magnezyum, posa, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, beta karoten ve folik asit açısından adeta bir reçete. Kırmızı pancar, bağışıklık sistemini güçlendirip kan yapımını destekler. Sindirim üzerinde olumlu etkisi vardır ve kabızlığa iyi gelir. Kansızlık(anemi) tedavisinde etkilidir. Kan basıncını düşürür, zengin antioksidan içeriğiyle kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır. Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir. Kas-iskelet sistemlerinin sağlığı için de bir kahramandır. Egzersiz öncesinde içilen pancar suyu, egzersize dayanıklılığı ve gücü artırmaktadır. Pancar tüketirken dikkat etmeniz gerekenler: Orta boy, koyu renk, yumuşamamış ve parlak olanları seçilmelidir. Pancar, pişirme süresi uzadıkça, besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.