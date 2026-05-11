İsmini duyan burun kıvırıyor ama iltihabı yok ediyor! Pancar suyunu böyle tüketin: Duyan yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsmini duyan burun kıvırıyor ama iltihabı yok ediyor! Pancar suyunu böyle tüketin: Duyan yapıyor

Pancar suyunun sağlık üzerindeki etkileri, özellikle doğal yollarla vücudu arındırmak isteyenler için tam bir reçete niteliğindedir. Kırmızı pancarın eşsiz doğal lezzeti ve şifaları herkesin diline pelesenk olmuş vaziyette...

Pancar suyunun sağlık üzerindeki etkileri, özellikle doğal yollarla vücudu arındırmak isteyenler için tam bir reçte. Modern tıbbın yanında destekleyici bir güç olarak kabul edilen bu kırmızı içecek, doğru şekilde tüketildiğinde vücuttaki saklı iltihabı adeta kurutuyor. İşte "Pancar suyunu böyle tüketin!" dedirten o faydalar ve doğru tüketim rehberi…

Pancar suyunun bin derde deva olduğunu biliyor muydunuz? Pancara o karakteristik koyu kırmızı rengini veren betalain maddesi, sadece bir pigment değil, aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Bilimsel çalışmalar, betalainin vücuttaki kronik inflamasyonu (iltihabı) azaltmada oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Maksimum Fayda İçin Nasıl Tüketilmeli? Pancar suyunu rastgele içmek yerine, etkisini iki katına çıkaracak bu yöntemleri deneyin:

Çiğden Sıkın: Pişmiş pancarın besin değerleri ve enzim yapısı değişir. İltihap kurutucu etkisinden tam yararlanmak için taze, çiğ pancarın suyunu sıkmalısınız. Hangi Hastalıkta İltihabı Kurutuyor? Pancar suyu özellikle eklem iltihabı (romatoid artrit) ve damar sertliği ile ilişkili enflamasyon süreçlerinde etkili bir yardımcıdır. Eklem ağrılarını hafifletirken, damar çeperindeki iltihaplanmayı azaltarak kalp sağlığını korur. Pancar suyu özellikle eklem iltihabı (romatoid artrit) ve damar sertliği ile ilişkili enflamasyon süreçlerinde etkili bir yardımcıdır. C Vitamini İle Birleştirin: Pancardaki minerallerin emilimini artırmak için içine mutlaka çeyrek limon veya bir adet ekşi elma ekleyin. Havuç ve Zencefil Takviyesi: İltihap kurutucu (anti-enflamatuar) etkisini zirveye taşımak için karışımınıza bir parça taze zencefil ekleyin. Zencefil ve pancar ikilisi, vücuttaki ödem ve iltihap için en güçlü doğal reçetelerden biridir. Maksimum Fayda İçin Nasıl Tüketilmeli? Pancar suyunu rastgele içmek yerine, etkisini iki katına çıkaracak bu yöntemleri deneyin: Çiğden Sıkın: Pişmiş pancarın besin değerleri ve enzim yapısı değişir. İltihap kurutucu etkisinden tam yararlanmak için taze, çiğ pancarın suyunu sıkmalısınız. C Vitamini İle Birleştirin: Pancardaki minerallerin emilimini artırmak için içine mutlaka çeyrek limon veya bir adet ekşi elma ekleyin. Havuç ve Zencefil Takviyesi: İltihap kurutucu (anti-enflamatuar) etkisini zirveye taşımak için karışımınıza bir parça taze zencefil ekleyin. Zencefil ve pancar ikilisi, vücuttaki ödem ve iltihap için en güçlü doğal reçetelerden biridir. Aç Karnına Tüketin: Sabahları kahvaltıdan yarım saat önce içilen bir bardak pancar suyu, sindirim sistemini temizler ve kana daha hızlı karışır. TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Önemli Not: Pancar suyu çok güçlü bir içecektir. Eğer daha önce hiç tüketmediyseniz, doğrudan bir büyük bardak içmek yerine küçük porsiyonlarla (yarım çay bardağı gibi) başlamalısınız. Böbrek Taşı Riski: Pancar yüksek oranda oksalat içerir. Böbrek taşı öyküsü olanlar doktoruna danışmadan tüketmemelidir. İlaç Etkileşimi: Tansiyon ilacı kullananlar dikkatli olmalıdır; pancar suyu doğal bir tansiyon düşürücüdür. Renk Değişimi: Pancar suyu tüketimi sonrası idrar veya dışkı renginin kırmızıya dönmesi normaldir, endişe etmenize gerek yoktur. Altın Karışım Tarifi! 1 adet orta boy pancar. 1 adet havuç. 1/2 yeşil elma. 1 başparmak büyüklüğünde taze zencefil. Yarım limonun suyu. Hepsini katı meyve sıkacağından geçirin ve taze taze tüketin. Vücudunuzdaki değişimi kısa sürede hissedeceksiniz! Pancar suyunun kadın sağlığına faydaları neler? Uzmanlar; menstrüasyon, hamilelik döneminde pancar suyunun olası etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor. Uzmanlar, bilmeniz gerekenleri anlatıyor.

Pancarın besin değeri nedir? New York’taki Mount Sinai bünyesinde ayakta tedavi klinik beslenme koordinatörü olarak çalışan diyetisyen Abigail Collen, pancarın iyi bir lif, potasyum, demir, folat ve antioksidan kaynağı olduğunu söylüyor. United States Department of Agriculture verilerine göre bir su bardağı çiğ pancarda 3,81 gram lif bulunuyor. Washington DC merkezli spor diyetisyeni Roxana Ehsani’ye göre ise çoğumuz günlük hayatımızda yeterince lif tüketmiyoruz. Ehsani, “Lif ,düzenli bağırsak hareketlerini, sindirimi ve kan şekeri dengesini destekler” diyor. Potasyum ise Collen’a göre hidrasyonu ve sıvı dengesini korumaya yardımcı olan, sinir sinyallerini ve kas kasılmalarını düzenleyen önemli bir elektrolit. Demir de vücutta oksijen taşıyan kanın dolaşımında kritik rol oynuyor. Folat ya da diğer adıyla B9 vitamini, Ehsani’ye göre hamilelik döneminde sağlıklı fetal gelişim için gerekli. Aynı zamanda kalp sağlığını ve bilişsel fonksiyonları da destekliyor. Pancar ayrıca nitrat içeriyor. Collen, vücudun bu nitratları nitrik okside dönüştürdüğünü ve bunun da kan akışını artırmaya, kasların daha verimli çalışmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Pancarı yemekle pancar suyu içmek arasında fark var mı? Bazen sebzeleri daha hızlı ve daha yüksek miktarda tüketmek için içmeyi tercih ediyoruz. Pancar ile pancar suyu arasındaki temel fark, pancar suyunun “çok az ya da hiç lif içermemesi” diyor Collen. Bu nedenle pancar suyu içtikten sonra, pancarı bütün hâliyle yemeye kıyasla kan şekerinde daha hızlı yükseliş görülebiliyor. Öte yandan Ehsani’ye göre pancar suyu içmek, tek seferde birkaç pancara eşdeğer miktarı tüketmeyi sağlıyor. Bu da besin öğelerini daha yoğun şekilde ve daha hızlı almak anlamına geliyor. Pancar suyunun kadın sağlığına faydaları neler? Pancar suyu; adet dönemi, hamilelik ve menopoz sonrası gibi kadınların yaşamındaki önemli dönemlerde destekleyici olabilir. Menstrüasyon dönemi Collen’a göre pancardaki demir, menstrüasyon dönemindeki kadınlar için faydalı olabilir çünkü kanamayla azalan demir depolarının yeniden desteklenmesine yardımcı olur. Yeterli demir almak, enerji seviyelerini ve bağışıklık fonksiyonlarını korumada da önemli. UCLA Health tarafından paylaşılan bilgilere göre üreme çağındaki hamile olmayan kadınların demir eksikliğini önlemek için günlük 18 mg demire ihtiyacı var. Hamile kadınlarda bu ihtiyaç 27 mg’a çıkarken, 50 yaş üzerindeki kadınlarda günlük ihtiyaç 8 mg. USDA verilerine göre bir su bardağı çiğ pancarda 1,09 mg demir bulunuyor; yani pancar, beslenmenize daha fazla demir eklemek için iyi bir başlangıç olabilir.

Hamilelik! Collen, pancardaki folatın hamile kadınlar için faydalı olabileceğini çünkü yeterli folat alımının fetal gelişim açısından kritik olduğunu ve nöral tüp defekti riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Ancak burada önemli bir detay var: Johns Hopkins Medicine’e göre folik asit (folatın takviyelerde ve zenginleştirilmiş gıdalarda bulunan sentetik formu) özellikle hamilelik öncesinde ve ilk trimester döneminde etkili oluyor. Bir su bardağı çiğ pancar yaklaşık 148 mikrogram folat içeriyor. Bu miktar, Centers for Disease Control and Prevention tarafından önerilen günlük 400 mikrogram folik asit ihtiyacının yaklaşık yüzde 37’sine denk geliyor. Menopoz sonrası dönem Collen’a göre menopoz sonrası dönemde kadınların kardiyovasküler hastalık riski artabiliyor. Bunun nedenlerinden biri, menopozla birlikte östrojen seviyelerinin düşmesi olabilir. Üreme sağlığındaki rolünün yanı sıra östrojen, kan akışını ve dolaşımını da destekleyen bir hormon. Ehsani, bir araştırmanın pancar suyunun menopoz sonrası dönemde kadınlar için faydalı olabileceğini gösterdiğini söylüyor. Çünkü pancar suyu doğal olarak nitrat açısından zengin ve bu da kan akışını iyileştirmeye, tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Bunlar kalp hastalığı ve inme risk faktörleri arasında yer alıyor. Ne kadar pancar suyu içilmeli? Ehsani’ye göre pancar suyu için belirlenmiş genel bir günlük doz ya da üst sınır bulunmuyor. “Ancak bir diyetisyen olarak insanların günlük yarım ila bir bardak pancar suyuyla sınırda kalmasını öneririm” diyor. Kimler pancar suyu içmemeli? Collen’a göre kronik böbrek hastalığı olanlar ya da diyalize giren kişiler, yüksek potasyum içeriği nedeniyle pancar suyundan kaçınmalı. Diyabet veya prediyabeti olan kişilerin de yüksek şeker ve düşük lif içeriği nedeniyle pancar suyu tüketmemesi öneriliyor. Ayrıca düşük tansiyonu olanlar ya da tansiyon ilacı kullanan kişiler de dikkatli olmalı. Beslenmenize pancar suyu eklemeyi düşünüyorsanız ve sizin için uygun olup olmadığından emin değilseniz, en doğru adım doktorunuza danışmak. önemli notlar: Kırmızı pancar, içinde barındırdığı potasyum, magnezyum, posa, fosfor, demir, A vitamini, C vitamini, B vitaminleri, beta karoten ve folik asit açısından adeta bir reçete. Kırmızı pancar, bağışıklık sistemini güçlendirip kan yapımını destekler. Sindirim üzerinde olumlu etkisi vardır ve kabızlığa iyi gelir. Kansızlık(anemi) tedavisinde etkilidir. Kan basıncını düşürür, zengin antioksidan içeriğiyle kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır. Karaciğerin düzenli çalışmasını sağlar, mide ağrısı ve ekşime sorunlarına iyi gelir. Kas-iskelet sistemlerinin sağlığı için de bir kahramandır. Egzersiz öncesinde içilen pancar suyu, egzersize dayanıklılığı ve gücü artırmaktadır. Pancar tüketirken dikkat etmeniz gerekenler: Orta boy, koyu renk, yumuşamamış ve parlak olanları seçilmelidir. Pancar, pişirme süresi uzadıkça, besin değerlerini kaybeder. O nedenle buharda 15 dakikadan daha az, fırında da bir saati geçmeyecek şekilde pişirilmelidir.

