Bayat ekmek, yumurta ve süt... Çift taraflı kızarıyor: Mis kokulu yumurtalı ekmek tarifi
Mis kokulu yumurtalı ekmek tarifini mutlaka sofralarınızda denemelisiniz.
Kahvaltı sofralarının en sevilen pratik lezzetlerinden biri olan yumurtalı ekmek, bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yollarından biridir. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, dışı hafif çıtır, içi yumuşacık dokusuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olur. Sıcak sıcak servis edilen yumurtalı ekmek, peynir, zeytin, domates ve çay eşliğinde doyurucu bir kahvaltı alternatifi sunar.
Yumurtalı ekmek tarifi, pratik kahvaltılık arayanlar için kolay ve lezzetli bir seçenektir. Bayat ekmek, yumurta ve sütle hazırlanan bu klasik tarif, kısa sürede sofraya gelir. Evde kolayca yapabileceğiniz yumurtalı ekmek, çıtır kıvamı ve doyurucu lezzetiyle kahvaltı sofralarına farklı bir tat katar. En kolay yumurtalı ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız, bu tarif tam size göre.
1 adet bayat ekmek 3 adet yumurta Tuz Sıvı yağ
Kahvaltılık Yumurtalı Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır? Bayat ekmeğimizi ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde dikkatlice dilimleyelim. Yumurtaları geniş bir kasede çırparak tuz ilave edelim. Teflon tavada sıvı yağı 1-2 dakika kızdıralım.
Ekmeklerin her iki yüzünü yumurtaya bulayalım ve çıkartalım. Sırayla yumurtaya buladığımız ekmekleri tavaya alalım ve 2 dakika kızartıncaya kadar çevirerek kızartalım. Kızaran ekmeklerimizin fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alalım. Tüm ekmeklerimizi bu şekilde kızarttıktan sonra servis tabağına alalım ve servis edelim. Afiyet olsun!
