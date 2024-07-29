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Gündem Korkulan oldu! 12 İHA düşürüldü
Gündem

Korkulan oldu! 12 İHA düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-07-29 09:27:00 -
Korkulan oldu! 12 İHA düşürüldü

Rusya'nın Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Ukrayna'ya ait 12 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, Rus hava savunma sistemlerinin bölgenin iki ilçesinde Ukrayna’ya ait 12 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Vali Vekili Smirnov’un Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, Kursk bölgesinin Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA düşürdü.

Açıklamada, “Oboyanskiy ve Medvenskiy ilçelerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 12 İHA daha savunucularımız tarafından düşürüldü. Hava savunma savaşçılarına teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Daha önce hava savunma güçlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdüğü açıklanmıştı.

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Yorumlar

Abdulah

İHA düşürücü sistemler çok ucuz, kontrolü kestiğin an düşüyorlar. Tek bir düşürücü sistem koca bir İHA ordusunu saniyeler içinde moloza dönüştürüyor.

Ali

Niye korktuk peki? Bize ne
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