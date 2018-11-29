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Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir, MTA tarafından yayınlanan fay hatlarını ve yaşanan depremleri gösteren haritanın da, Marmara bölgesinde gerçekleşen bir gerilimin olduğunu işaret ettiğini söyledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 14:09
Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir, Marmara’da ciddi bir gerilim gözlendiğini, bunun beklenen depremin ayak sesleri olduğunu iddia etti.

Yalova’nın Marmara’da meydana gelecek her depremden etkileneceğini dile getiren Osman Kendir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan fay hatlarını ve yaşanan depremleri gösteren haritanın da Marmara’da bir gerilimin olduğunu işaret ettiğini söyledi.

"Bütün oklar Yalova'yı gösteriyor"

Kendir, “Konuyu Yalova özelinde değerlendirdiğimizde bütün oklar bizi gösteriyor. Doğuda Yalova açıkları, batıda ise Saros körfezi gerilmenin iki uçta oluştuğunu ve ortada stres birikiminin olduğunu işaret ediyor. Bu bize Marmara depreminin bugün olmazsa bile yakın zamanda yani 10 ila 30 yıl içinde olacağının ip uçlarını veriyor. 7 ya da üstü bir deprem bekliyoruz. Şehirlerin deprem öncesi dönüşmesi yararınadır ve bir bina bile az hasar alsa bir can bile kurtulsa mühimdir” dedi.

"Taşınma KHK'sı Yalova için uygun değil"

Yalova’nın, Bursa’nın Gemlik ilçesi örneğinde olduğu gibi taşınmaya pek uygun olmadığını kaydeden Kendir, “Gemlik merkezi de fay hattı üstünde ve bu konuda taşınma kararı alındı. Ancak Gemlik fay hattının tam üstünde. Bizde ise mesele zemin-yapı ilişkisi ile çözülebiliyor. Taşınma KHK'sı Yalova'ya pek uygun değil. Çünkü bu tip kararlarda uygulama zorluğu var ve çözümü neredeyse imkansız. Bizim üst ölçekli 1/50 binlik çevre düzeni planlarımız rezerv alan, riskli alan gibi hususları içermiyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 14:09
  1. Bursa
  2. Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir
  3. Deprem
  4. Deprem açıklaması
  5. Yalova
  6. Marmara Denizi
  7. Marmara Depremi
  8. korkutan açıklama

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