Korkudan Hafter’e ağladılar, 4 ülke ile birlikte Rusya da devreye girdi! Yunanistan fırsat bildi

Darbeci Hafter'in ülkeye getirdiği binlerce paralı militan ve teröriste tek kelime etmeyen, hatta Tobruk'a giderek ziyaret eden Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin bölgedeki varlığından duyduğu hazımsızlığı, 'Libya'daki yabancı güçler çekilsin' sözleriyle dile getirdi.

Darbeci Hafter, Libya'da yıllar süren iç savaşın ardından Birleşmiş Milletler'in 'meşru otorite' olarak kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı her türlü terör faaliyetini yürüttü.

Fransa, BAE, Mısır ve Suudi Arabistan'ın paralı militan sağladığı Hafter'e, Rusya'dan da paralı asker ve silah yağdı.

Darbeci Hafter kadın, çocuk, yaşlı demeden yaptığı katliamlarla Kuzey Afrika ülkesini kana bularken, Yunanistan Türkiye'ye karşı, darbeci Hafter'le kol kola girdi.

Öyle ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hafter ve militanlarını ziyaret ederek, 'Libya Türk mallarını, Yunan mallarıyla değiştirmek istiyor.' ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türkiye'nin meşru hakları çerçevesinde, hidrokarbon arayışını baltalamak isteyen Yunanistan, Türkiye'nin meşru Libya hükümetiyle imzaladığı MEB anlaşmasına karşılık, darbeci Hafter'le korsan bir MEB anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin meşru yönetime verdiği politik ve askeri destek, Libya'daki dengeleri değiştirerek meşru yönetimin kazanımlar elde etmesini sağlamıştı.

Hafter ülkeye terörist yığarken kim destek verdi?

Dünyanın 'meşru hükümet' olarak tanıdığı UMH'nin kazanımları, Yunanistan'ın desteklediği Hafter'e ağır darbeler vurdu.

Öyle ki, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, "Destek verdiğimiz Hafter, savaşı kaybediyor. Sayılı günleri kaldı.' ifadelerini kullanmıştı.

Hafter'in ülkeye getirdiği binlerce paralı militan ve teröriste tek kelime etmeyen, hatta ziyaret eden Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesi' çağırısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 46. olağan oturumuna hitap eden Dendias, siyasi birliği sağlamak ve insan haklarının etkili bir şekilde korunmasını sağlamak için tüm yabancı güçlerin Kuzey Afrika devletinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: star.com.tr