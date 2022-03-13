Korku pompalama operasyonu bakın nasıl işliyor! 'Delta kadar öldürücü Omicron kadar bulaşıcı'

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Son dönemde 100 bin sınırına dayanan koronavirüs vaka sayısı, hılız bir düşüş ivmesi ile bugün 15 binin altına inerken, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener vatandaşları, "Son 1 yıl içinde en çok korktuğumuz şey; Delta kadar öldürücü, Omicron kadar bulaşıcı bir varyant." ifadeleri ile korku ve paniğe sevketti.

Öngörülerini paylaştı!

Prof. Şener, ortada bir ıspatı olmayan öngörüler üzerine konuşarak, "Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde özellikle Fransa’dan bu konuyla ilgili bildirimler geldi. Deltamicron ya da Delta ile Omicron’un karmaşık varyantı adıyla yeni bir varyant söz konusu olabilir." dedi.

Açıklamasını DSÖ'ye dayandırmaya çalışan Prof. Dr. Alper Şener, "Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu izleme altına aldı. Omicron hafif seyretse de hasta sayısı fazla olduğundan sağlık tesislerinde hasta yüküne neden oluyor. Delta, Delta Plus’ta ise öldürücülük fazla. Tahmini olgu sayılarında bir artış ya da kümelenme olursa; yeniden ‘Deltamicron’ ya da Delta ile Omicron’un karmaşık varyantı adıyla yeni bir varyant söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Şener, Sağlık Bakanlığı'nın maske kullanımına ilişkin yeni kararlarını hedef alarak, "Açık havada maske kullanımına devam edilmeli." mesajını verdi.

Vatandaşı korkuya sevk edenlerden hesap sorulmayacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in bu açıklamalarını manşetine taşıyan TELE 1 ise konuyu tamamen saptırarak, "Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs salgını için kötü haber" başlığını kullanıp, yeni bir varyant bulunmuş algısı ile "Delta kadar öldürücü, Omicron kadar bulaşıcı." ifadelerini kullandı.