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Yerel Korku filmlerini aratmayan görüntü! Gökyüzünü bir anda istila ettiler
Yerel

Korku filmlerini aratmayan görüntü! Gökyüzünü bir anda istila ettiler

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da gökyüzünü bir anda istila eden karga sürüsünün görüntüsü korku filmlerini aratmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 19:49:00 - 2023-01-11 20:06:38

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku film sahnelerini aratmadı.

Süleymanpaşa'nın semalarını akşam saatlerinde karga sürüsü kapladı. Karga sürüsü gökyüzünü diğer kuşlara adeta dar etti. Karga sürüsünü gören diğer kuşlar da kaçacak yer arayarak bir süreliğine evlerin çatılarına gizlendi.

Gökyüzünü bir anda istila ettiler

Gökyüzünde karga sürüsünü gören vatandaşlar da hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce kargalar Hitchcock'un 'Kuşlar' filmini akıllara getirdi.

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