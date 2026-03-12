Korku dolu anlar! Şavşat'ta kedi kurtarıldı!

Artvin'in Şavşat ilçesinde köpeklerden korkarak elektrik direğine çıkan ve saatlerce mahsur kalan kedi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Şavşat ilçesine bağlı Eskikale köyü Orta Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, köpeklerden kaçan kedi bir elektrik direğinin tepesine çıkarak mahsur kaldı. Uzun süre direkten inemeyen kediyi fark eden sahibi kadın, durumu ÇEDAŞ ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen AKSA Enerji bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) elektrik arıza ekipleri, kedinin elektrik akımına kapılmaması için ilk olarak enerji akışını kesti. Daha sonra direğe çıkan görevli Serkan Yalduz, korku içindeki kediyi dikkatlice bulunduğu yerden alarak güvenli şekilde aşağı indirdi.

Kurtarılan kedi, duygusal anlar yaşayan sahibine sağ salim teslim edildi.

ÇEDAŞ çalışanı Yunus Meydan, sadece arıza giderme çalışmaları yapmadıklarını belirterek "Biz sadece arızalara müdahale etmiyoruz. Hayvan ya da insan canı fark etmeksizin, ihtiyaç duyulan her durumda kurtarma çalışmalarına da koşuyoruz. Bu kedimiz de köpekten korkup direğe çıkmış ve mahsur kalmış. Biz de gerekli müdahaleyi yaparak kurtardık" dedi.