Korku dolu anlar! Öğrencinin bacağına demir saplandı
Yerel

Korku dolu anlar! Öğrencinin bacağına demir saplandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korku dolu anlar! Öğrencinin bacağına demir saplandı

Tekirdağ Ergene'de bir ilkokulda teneffüs sırasında yaşanan kazada, okul bahçesinin çitinden atlamaya çalışan 10 yaşındaki öğrencinin bacağına demir saplandı.

Tekirdağ Ergene’de bir ilkokulda yaşanan kaza paniğe neden oldu. Olay, bugün Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ergene İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokul öğrencisi E.O., teneffüste okulun bahçesinin çitinin üzerinden atlayıp dışarı çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden E.O.'nun sol bacağına demir saplandı. Okul yöneticilerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla E.O., çit kesilerek kurtarıldı. E.O., bacağına sağlanan demir parçasıyla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle öğrencinin bacağına batan demir parçası çıkarıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

